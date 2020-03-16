В Екатеринбурге официальной причиной пожаров в старых бараках признан поджог

Напомним, в Екатеринбурге в ночь с 10 на 11 марта произошел пожар в двухэтажном бараке на Уралмаше. Жители дома предполагают, что таким способом их пытаются выселить застройщики, которым требуется участок под строительство многоквартирного дома. Кроме того, вчера, 15 марта, ночью произошло возгорание еще в двух бараках в том же районе.