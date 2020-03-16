В Екатеринбурге официальной причиной пожаров в старых бараках признан поджог
Вчера, 23:01ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге официально установлено, что возгорания в бараках на Уралмаше происходили по причине поджога, сообщает «ЕАН».
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Об этом заявил депутат городской думы Алексей Вихарев по итогам закрытого совещания с представителями силовых структур.
По его словам, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
Завтра, 17 марта, ситуация с поджогами будет рассмотрена на заседании комиссии по безопасности Екатеринбурга.
Напомним, в Екатеринбурге в ночь с 10 на 11 марта произошел пожар в двухэтажном бараке на Уралмаше. Жители дома предполагают, что таким способом их пытаются выселить застройщики, которым требуется участок под строительство многоквартирного дома. Кроме того, вчера, 15 марта, ночью произошло возгорание еще в двух бараках в том же районе.
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