Жильцы барака в Екатеринбурге подозревают застройщиков в поджоге

В доме проживают 30 человек, среди которых 12 детей. По словам жильцов, некто проник на чердак дома, вскрыв замок, и поджог там стены. В чердачных помещениях чувствовался запах бензина.

Во время пожара никто не пострадал. Сейчас жители намерены организовать круглосуточное дежурство. Они полагают, что таким способом их пытаются выжить недобросовестные застройщики, которым нужно освободить участок для возведения многоквартирного дома.