Жильцы барака в Екатеринбурге подозревают застройщиков в поджоге
Сегодня, 09:32ПроисшествияФото: «Ночные новости»
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В ночь с 10 на 11 марта в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном деревянном бараке. Жильцы подозревают в поджоге застройщиков, сообщает ИА «Ночные новости».
Сюжеты: Екатеринбург
В доме проживают 30 человек, среди которых 12 детей. По словам жильцов, некто проник на чердак дома, вскрыв замок, и поджог там стены. В чердачных помещениях чувствовался запах бензина.
Во время пожара никто не пострадал. Сейчас жители намерены организовать круглосуточное дежурство. Они полагают, что таким способом их пытаются выжить недобросовестные застройщики, которым нужно освободить участок для возведения многоквартирного дома.
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