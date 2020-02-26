Екатеринбуржец подозревается в убийстве и поджоге для сокрытия преступления
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
23 февраля в Екатеринбурге сгорела квартира в пятиэтажке. На пепелище было обнаружено тело хозяина жилья — Николая Некрасова. По подозрению в убийстве задержан его друг, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Николай жил вместе с бабушкой. 23 февраля пожилая женщина уехала в гости к родственникам в другой город. Позже ей позвонила соседка и рассказала, что горит балкон квартиры.
При тушении пожара было обнаружено тело Николая. Труп лежал у входной двери. На шее у мужчины обнаружены признаки удушения, а на спине — ножевые ранения.
По подозрению в убийстве задержали друга Николая. По словам местных жителей, мужчины дружили с детства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 25 февраля он помещен в СИЗО сроком на два месяца.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей