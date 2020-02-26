Екатеринбуржец подозревается в убийстве и поджоге для сокрытия преступления

Николай жил вместе с бабушкой. 23 февраля пожилая женщина уехала в гости к родственникам в другой город. Позже ей позвонила соседка и рассказала, что горит балкон квартиры.

При тушении пожара было обнаружено тело Николая. Труп лежал у входной двери. На шее у мужчины обнаружены признаки удушения, а на спине — ножевые ранения.