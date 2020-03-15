«Это уже не ЧП, это уже терроризм»: Екатеринбурге ночью сгорели два старых барака

По данным ведомства, первый пожар произошел по улице Шефской. Площадь пожара составила 50 кв.м. В результате поврежден подъезд дома, а также чердачные перекрытия. Из дома было эвакуировано 20 человек. Для них был организован пункт временного размещения. В нем находятся четыре человека.

Примерно через час после ликвидации пожара, поступил еще один сигнал о возгорании в Балаклавском тупике, то есть на соседней улице. Площадь пожара составила 30 кв. м. Огнем была повреждена кровля.

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев на своей странице в Facebook разместил пост, в котором возмутился происходящей ситуацией.

Что-то страшное происходит в Екатеринбурге. Сегодня ночью горели еще два дома. Теперь на Эльмаше. Уже пять пожаров за неделю!!! Схема одна и та же: двухэтажный деревянный дом под расселение, ночное возгорание, написал Алексей Вихарев.

По его словам, эвакуация людей осуществлялась при помощи пожарной лестницы, так как самостоятельно жильцы спуститься не могли.

Это уже не ЧП, это уже терроризм, добавил он.

Пресс-служба городского УМВД сообщила, что полицией по факту возгораний проводится проверка — опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.