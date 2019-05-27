В Екатеринбурге беременную девушку сбили на пешеходном переходе
Сегодня, 12:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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27 мая в Екатеринбурге водитель Lada Granta совершил наезд на беременную девушку, переходившую дорогу по «зебре», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, девушка пересекала проезжую часть регулируемого перекрестка по пешеходному переходу. В этот момент водитель Lada Granta при развороте допустил наезд на пешехода. В результате ДТП девушка госпитализирована с черепно-мозговой травмой. О состоянии ребенка потерпевшей информации не поступало. По факту ДТП организована проверка.
24 мая в Нижнем Тагиле водитель такси «Везет» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Школьница переходила улицу Победы по пешеходному переходу. В этот момент водитель искал парковочное место и не заметил ребенка.
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