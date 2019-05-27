В Екатеринбурге беременную девушку сбили на пешеходном переходе

По предварительной информации, девушка пересекала проезжую часть регулируемого перекрестка по пешеходному переходу. В этот момент водитель Lada Granta при развороте допустил наезд на пешехода. В результате ДТП девушка госпитализирована с черепно-мозговой травмой. О состоянии ребенка потерпевшей информации не поступало. По факту ДТП организована проверка.