В Нижнем Тагиле 20 человек эвакуированы из-за пожара в доме на улице Победы

Спасатели эвакуировали пятерых жильцов дома при помощи специальных устройств, еще 15 человек покинули квартиры по лестничным маршам. Среди эвакуированных — двое детей. В тушении огня принимали участие 12 спасателей на пяти единицах техники.

На площади три квадратных метра сгорело имущество в квартире, расположенной на третьем этаже. О пострадавших не сообщается.

В Екатеринбурге ночью с 25 на 26 мая сгорел автосервис. Спасателям для ликвидации возгорания понадобилось около пяти часов. В ночь с 26 на 27 мая в столице Урала на улице Фрунзе сгорел автомобиль марки «Форд», рядом была обнаружена бутылка, в которой, предположительно, находилось горючее вещество.