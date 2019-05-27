В Нижнем Тагиле 20 человек эвакуированы из-за пожара в доме на улице Победы
Сегодня, 10:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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27 мая около 2 часов ночи произошел пожар в квартире жилого дома на улице Победы в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели эвакуировали пятерых жильцов дома при помощи специальных устройств, еще 15 человек покинули квартиры по лестничным маршам. Среди эвакуированных — двое детей. В тушении огня принимали участие 12 спасателей на пяти единицах техники.
На площади три квадратных метра сгорело имущество в квартире, расположенной на третьем этаже. О пострадавших не сообщается.
В Екатеринбурге ночью с 25 на 26 мая сгорел автосервис. Спасателям для ликвидации возгорания понадобилось около пяти часов. В ночь с 26 на 27 мая в столице Урала на улице Фрунзе сгорел автомобиль марки «Форд», рядом была обнаружена бутылка, в которой, предположительно, находилось горючее вещество.
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