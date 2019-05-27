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#домахорошо
В Нижнем Тагиле 20 человек эвакуированы из-за пожара в доме на улице Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле 20 человек эвакуированы из-за пожара в доме на улице Победы

Сегодня, 10:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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