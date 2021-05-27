Прохожий плюнул оранжевой вонючей жидкостью в лицо девушке на улице Екатеринбурга

Инцидент произошел утром в среду, 26 мая недалеко от ТЦ «Высоцкий» на улице Белинского. 18-летняя девушка шла по улице, когда мимо проходящий мужчина неожиданно плюнул ей прямо в лицо.
Жидкость была липкой, оранжевого цвета и неприятно пахла, рассказала девушка Е1.
Субстанция попала в глаза и пострадавшая поспешила в ближайший цветочный магазин, где ей помогли умыться.
После этого девушка вместе с мамой поехала в больницу.
Первая мысль у меня была, что меня облили чем-то вроде кислоты, пояснила екатеринбурженка.
Она лишь запомнила, что прохожий был в рабочей форме, среднеазиатской внешности.
В больнице медики не выявили повреждений или ожога роговицы, однако посоветовали сдать анализы на инфекции.
В итоге девушка написала заявлению в полицию. Она надеется, что мужчину смогут найдут с помощью записей с камер видеонаблюдения.
Напомним, 21 мая 23-летний молодой человек получил 60% ожогов тела из-за того, что знакомая облила его воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогами второй степени