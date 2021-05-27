Прохожий плюнул оранжевой вонючей жидкостью в лицо девушке на улице Екатеринбурга

Прохожий плюнул оранжевой вонючей жидкостью в лицо девушке на улице Екатеринбурга
Прохожий плюнул оранжевой вонючей жидкостью в лицо девушке на улице Екатеринбурга
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Неизвестной жидкостью плюнул в лицо девушке мужчина на улице Екатеринбурга. Она написала заявление в полицию и надеется, что в инциденте помогут разобраться камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел утром в среду, 26 мая недалеко от ТЦ «Высоцкий» на улице Белинского. 18-летняя девушка шла по улице, когда мимо проходящий мужчина неожиданно плюнул ей прямо в лицо.

Жидкость была липкой, оранжевого цвета и неприятно пахла, рассказала девушка Е1.

Субстанция попала в глаза и пострадавшая поспешила в ближайший цветочный магазин, где ей помогли умыться.

После этого девушка вместе с мамой поехала в больницу.

Первая мысль у меня была, что меня облили чем-то вроде кислоты, пояснила екатеринбурженка.

Она лишь запомнила, что прохожий был в рабочей форме, среднеазиатской внешности.

В больнице медики не выявили повреждений или ожога роговицы, однако посоветовали сдать анализы на инфекции.

В итоге девушка написала заявлению в полицию. Она надеется, что мужчину смогут найдут с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Напомним, 21 мая 23-летний молодой человек получил 60% ожогов тела из-за того, что знакомая облила его воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогами второй степени

Сюжеты:
Екатеринбург
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