Прохожий плюнул оранжевой вонючей жидкостью в лицо девушке на улице Екатеринбурга

Неизвестной жидкостью плюнул в лицо девушке мужчина на улице Екатеринбурга. Она написала заявление в полицию и надеется, что в инциденте помогут разобраться камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел утром в среду, 26 мая недалеко от ТЦ «Высоцкий» на улице Белинского. 18-летняя девушка шла по улице, когда мимо проходящий мужчина неожиданно плюнул ей прямо в лицо. Жидкость была липкой, оранжевого цвета и неприятно пахла, рассказала девушка Е1. Субстанция попала в глаза и пострадавшая поспешила в ближайший цветочный магазин, где ей помогли умыться. После этого девушка вместе с мамой поехала в больницу. Первая мысль у меня была, что меня облили чем-то вроде кислоты, пояснила екатеринбурженка. Она лишь запомнила, что прохожий был в рабочей форме, среднеазиатской внешности. В больнице медики не выявили повреждений или ожога роговицы, однако посоветовали сдать анализы на инфекции. В итоге девушка написала заявлению в полицию. Она надеется, что мужчину смогут найдут с помощью записей с камер видеонаблюдения. Напомним, 21 мая 23-летний молодой человек получил 60% ожогов тела из-за того, что знакомая облила его воспламеняющейся жидкостью и подожгла в центре Екатеринбурга. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогами второй степени Повреждено 60% тела: пироманка подожгла своего знакомого в центре Екатеринбурга

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