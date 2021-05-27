Риэлтор напечатала объявления на документах «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Сотрудница агентства «Юриэлт» из Нижнего Тагила распечатала рекламные объявления на документах с печатями «Уралвагонзавода». Листовки с персональными данными сотрудников предприятия 23 мая обнаружили на своих заборах тагильские дачники.

Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru, что в коллективном саду «Горняк 2» листовки риэлтора были наклеены на заборы частных домов. Когда девушка отрывала со своего забора листовки, она обнаружила на обратной стороне подписи сотрудников «Уралвагонзавода», печати организации и информацию о доходах и налоговых выплатах персонала. Редакция выяснила, что номер телефона, указанный на листовках, тагильский риэлтор Анжелика Толстикова выкладывает в соцсетях для связи с ней. Чтобы выяснить, как документация попала в руки риэлтора, мы позвонили Анжелике. От комментариев изданию собеседница отказалась. Фото: tagilcity.ru Также мы пообщались с директором организации «Юриэлт» Розалией Шалагиновой. Управленец сообщила, что сотрудникам организации будет проведен инструктаж. Наша компания не занимается расклейкой объявлений, если агенты организации рекламируют свои услуги таким способом, то только во внерабочее время. Мною будет проведена проверка по установлению данного сотрудника, также будет проведен инструктаж всем работникам компании,сообщила TagilCity.ru Розалия. Такой способ рекламы меньше всего оценили дачники, на имуществе которых оказались расклеены объявления. По словам дачников, клей и следы от объявлений оттирались непросто. Фото: tagilcity.ru Мы занимались очисткой забора несколько часов, использовали различные средства, все равно какие-то следы остались. Нам приходится затрачивать свое личное время и энергию. Зачем портить чужое имущество? Есть же доски для объявлений в саду,жалуется собеседница TagilCity.ru. Чтобы узнать, каким образом документация с персональными данными сотрудников «Уралвагонзавода» стала бумагой для объявлений, редакция TagilCity.ru направила запрос в пресс-службу предприятия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter