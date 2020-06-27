В поселке под Нижним Тагилом на подростка упала плита во время занятия паркуром

Парень гостил у бабушки. Вечером 26 июня молодой человек пошел прогуляться и зашел в заброшенное здание. Там он решил заняться паркуром, и на него сверху упала плита. В МВД также пояснили, что подросток получил тяжелые травмы головы и ног. Его доставили в Демидовскую горбольницу. Правоохранители и сотрудники ПДН начали проверку.