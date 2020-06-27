В поселке под Нижним Тагилом на подростка упала плита во время занятия паркуром
Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В поселке Сокол на 17-летнего молодого человека упала плита, когда он занимался паркуром в заброшенном здании. Подросток госпитализирован с тяжелыми травмами, рассказали TagilCity.ru в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Парень гостил у бабушки. Вечером 26 июня молодой человек пошел прогуляться и зашел в заброшенное здание. Там он решил заняться паркуром, и на него сверху упала плита. В МВД также пояснили, что подросток получил тяжелые травмы головы и ног. Его доставили в Демидовскую горбольницу. Правоохранители и сотрудники ПДН начали проверку.
Напомним, что на прошлой неделе в Парке культуры на Тагилстрое на девочку упали качели. Ребенок получил сотрясение головного мозга.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей