Пассажиров в аэропорту Шереметьево заперли в самолёте на несколько часов

Пассажиры рейса Москва-Симферополь оказались заперты на борту самолёта на несколько часов. Причина задержки рейса при этом не была озвучена, однако покинуть воздушное судно также было нельзя. Бортпроводники отказались выпускать людей из салона.

Свидетели отмечают, что на борту самолёта были выключены кондиционеры, и стояла сильная духота. Некоторым пассажирам становилось плохо, даже не обошлось без бригады скорой помощи. Одного человека, по словам очевидцев, пришлось увезти в больницу. Мы, пассажиры рейса Москва — Симферополь, несколько часов заперты в салоне самолета. Кондиционеры выключены, нам сказали, что они сломаны. В Москве температура выше 34 градусов, а внутри самолета ощущается как 40 градусов. Вода кончилась. Людям плохо, у всех истерика и паника. Стюардессы ищут врачей среди пассажиров. Причину задержки никто не говорит, рассказала екатеринбурженка для E1.RU. На данный момент авиакомпания утверждает, что ведётся расследование по данному факту. Согласно расписанию самолёт SU 6155 Москва-Симферополь должен был покинуть аэропорт Шереметьево в 18:25 по московскому времени. Однако при посадке произошла задержка на полчаса, а затем самолёт и вовсе несколько часов провёл в аэропорту с запертыми на нём пассажирами, не взлетая. Напомним, что вылет нескольких рейсов также задержан в аэропорту Кольцово. Многие пассажиры ждут своего вылета более двенадцати часов. Вылет нескольких рейсов задержан в Кольцово в Екатеринбурге

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