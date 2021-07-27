Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге

Труп 21-летней Анастасии, которая работала в секс-шопе в Екатеринбурге, найден в квартире многоэтажного дома на улице Павла Шаманова.

Девушку обнаружила ее бабушка. Фельдшер скорой медицинской помощи констатировала смерть Анастасии 25 июля в 21.30. Причиной смерти стало утопление, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В следственном отделе СКР по Верх-Исетскому району подтвердили факт происшествия, однако комментировать его не стали. На данный момент проводится доследственная проверка. Напомним, 30 июня 14-летний подросток утонул на базе отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге. Очевидцы попытались спасти подростка, но тело удалось найти только через полчаса. 14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге

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