Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге

Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге
Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге
Сегодня, 20:57ПроисшествияФото: 1MI
Труп 21-летней Анастасии, которая работала в секс-шопе в Екатеринбурге, найден в квартире многоэтажного дома на улице Павла Шаманова.

Девушку обнаружила ее бабушка. Фельдшер скорой медицинской помощи констатировала смерть Анастасии 25 июля в 21.30. Причиной смерти стало утопление, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В следственном отделе СКР по Верх-Исетскому району подтвердили факт происшествия, однако комментировать его не стали. На данный момент проводится доследственная проверка.

Напомним, 30 июня 14-летний подросток утонул на базе отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге. Очевидцы попытались спасти подростка, но тело удалось найти только через полчаса.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьутоплениетрупЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы