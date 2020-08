В Екатеринбурге УМВД начало проверку для принятия обоснованного процессуального решения по делу о краже самоката за 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской полиции.

Электросамокат украли с уличной стоянки от клубного дома «Тихвин» 24 августа. Как сообщает Е1 со ссылкой на владельца самоката, похитили транспорт три неизвестных личности. Они дождались ухода охранника, потом перерезали трос, которым самокат был пристегнут, болторезом. После чего один из них уехал в сторону улицы Куйбышева. Воры зафиксированы на камерах видеонаблюдения. Напомним, что в Нижнем Тагиле был ограблен магазин шуб Elena Furs, ущерб оценивают в 22 миллиона рублей. Кражу 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали хищением года

