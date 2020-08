В ракетном училище Ярославля умер студент из Екатеринбурга. По результатам вскрытия у него была двусторонняя пневмония, пишет 76.ру.

Молодой человек скончался 25 августа. Мать абитуриента пояснила, что поступать в училище он поехал поступать здоровым. Он мечтал стать офицером как отец, он готовился и радовался поступлению. По итогам вскрытия поставлен диагноз: тотальная двусторонняя пневмония с поражением лёгких более 90%, острый миокардит, рассказала женщина. По словам матери екатеринбуржца, он умер во время подготовки, пробежав 6 километров.

