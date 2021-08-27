Муж принес домой 7 гранат: взрыв в жилом доме Екатеринбурга предотвратили силовики

Из-за сообщения жительницы дома на улице Надежинская, 12 в Екатеринбурге ночью с 26 на 27 августа были подняты экстренные службы. Женщина заявила, что ее гражданский муж домой принес семь гранат и ей страшно, что они могут взорваться.

На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили семь шашек с электродетонаторами для взрывных работ. Также туда прибыли специалисты «Урал-Вымпела», пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник в оперативных органах. Опасные предметы были обезврежены. На данный момент полиция разбирается, как именно шашки могли попасть к жителю Екатеринбурга. Предполагается, что мужчина достал их для карьера, чтобы глушить рыбу. Напомним, 25 августа под Красноуфимском жительница села на своем участке обнаружила гранату с запалом. Она была обезврежена сотрудниками Росгвардии. Ручная граната с запалом найдена в свердловском селе

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