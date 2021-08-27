Муж принес домой 7 гранат: взрыв в жилом доме Екатеринбурга предотвратили силовики

На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили семь шашек с электродетонаторами для взрывных работ. Также туда прибыли специалисты «Урал-Вымпела», пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник в оперативных органах.
Опасные предметы были обезврежены. На данный момент полиция разбирается, как именно шашки могли попасть к жителю Екатеринбурга. Предполагается, что мужчина достал их для карьера, чтобы глушить рыбу.
Напомним, 25 августа под Красноуфимском жительница села на своем участке обнаружила гранату с запалом. Она была обезврежена сотрудниками Росгвардии.