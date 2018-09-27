Уснул за рулем: автомобиль столкнулся с грузовиком на ЕКАДе.

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26 сентября около 18:00 автомобиль Lada Vesta столкнулся с ЗИЛом на 55 км ЕКАДа.
Сюжеты: Екатеринбург
26 сентября около 18:00 на 55 км трассы ЕКАД произошло столкновение автомобиля Lada Vesta и грузовика ЗИЛ. В легковом автомобиле со стороны Ново-Московского в сторону Серовского тракта ехала семейная пара с трехлетним ребенком.
Водитель во время движения машины заснул и выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался грузовой автомобиль ЗИЛ.
В результате столкновения водитель легковой машины не пострадал, его дочь отделалась ушибами благодаря тому, что находилась в детском кресле. А жена с травмами различной степени тяжести доставлена в 36-ю больницу.
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Водитель ЗИЛа не пострадал, сообщает Е1.
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