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Забили камнем: двое подростков из Качканара подозреваются в убийстве мужчины
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Забили камнем: двое подростков из Качканара подозреваются в убийстве мужчины

Сегодня, 10:30Происшествия
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