Забили камнем: двое подростков из Качканара подозреваются в убийстве мужчины

Жители Качканара предполагают, что одним из убийц является пасынок погибшего. Женщина, которая стала свидетелем следственного эксперимента полиции, рассказала, что подростки оглушили мужчину камнем, а потом уволокли в лес и там убили.

В окно выглянула, людей много ходит, я сначала не поняла ничего, а потом увидела одного в наручниках, он на кукле все показывал, мне даже не по себе стало, так страшно. Краем уха услышала, что избивали вдвоем, даже лица не видно, месиво одно. Вроде малолетки какие-то, а убивали отчима одного из них,рассказала женщина.