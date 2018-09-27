Забили камнем: двое подростков из Качканара подозреваются в убийстве мужчины
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19 сентября на улице Чехова в Качканаре обнаружен труп мужчины. По словам местных жителей, его убили двое несовершеннолетних парней.
Жители Качканара предполагают, что одним из убийц является пасынок погибшего. Женщина, которая стала свидетелем следственного эксперимента полиции, рассказала, что подростки оглушили мужчину камнем, а потом уволокли в лес и там убили.
В окно выглянула, людей много ходит, я сначала не поняла ничего, а потом увидела одного в наручниках, он на кукле все показывал, мне даже не по себе стало, так страшно. Краем уха услышала, что избивали вдвоем, даже лица не видно, месиво одно. Вроде малолетки какие-то, а убивали отчима одного из них,рассказала женщина.
Как пишет издание «Новый Качканар» следственные органы пока не комментируют инцидент, так как в происшествии задействованы несовершеннолетние.
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