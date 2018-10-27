38-летний рыбак из Челябинска пропал на реке Пелым в районе Ивделя

С 21 октября ведутся поиски 38-летнего Евгения Белоглазова, который отправился на рыбалку на моторной резиновой лодке светлого цвета.

Последний раз его видели у охотничьей избы в 20 км вверх по течению реки Пелым, где рыбак устроил остановку.