Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
38-летний рыбак из Челябинска пропал на реке Пелым в районе Ивделя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Hand man landscape water nature outdoor 764532 pxhere.com

38-летний рыбак из Челябинска пропал на реке Пелым в районе Ивделя

Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте
также
Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов