38-летний рыбак из Челябинска пропал на реке Пелым в районе Ивделя
Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: pxhere.com
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Житель Челябинска, рыбачивший на реке Пелым в районе Ивделя, пропал 21 октября.
С 21 октября ведутся поиски 38-летнего Евгения Белоглазова, который отправился на рыбалку на моторной резиновой лодке светлого цвета.
Последний раз его видели у охотничьей избы в 20 км вверх по течению реки Пелым, где рыбак устроил остановку.
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Пропавший был одет в серую шапку, зеленые штаны, высокие черные резиновые сапоги и темно-серую куртку с оранжевыми вставками, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
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