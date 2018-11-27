Житель поселка под Асбестом снял скальп с собаки на глазах у ребенка
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: pixabay.com
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В соцсетях появилось видео, на котором мужчина снимает скальп с собаки в присутсвии ребенка.
Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова разместила информацию о ролике на своей страничке в соцсети. Она рассказала, что место, где происходит сцена снятия шкуры, - это поселок 101 квартал. На видео за снятием скальпа наблюдает маленький мальчик и кошка.
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Фото: Скриншот с канала Vladimir C в YouTube
Наталье Крыловой об инциденте рассказал депутат этого района Рустам Гарипов. Она пояснил, что он узнал мужчину на видео, по его словам, он часто выпивает. Также депутат сказал, что направит заявление в правоохранительные органы, пишет URA.RU.
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