Житель поселка под Асбестом снял скальп с собаки на глазах у ребенка

Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова разместила информацию о ролике на своей страничке в соцсети. Она рассказала, что место, где происходит сцена снятия шкуры, - это поселок 101 квартал. На видео за снятием скальпа наблюдает маленький мальчик и кошка.

Наталье Крыловой об инциденте рассказал депутат этого района Рустам Гарипов. Она пояснил, что он узнал мужчину на видео, по его словам, он часто выпивает. Также депутат сказал, что направит заявление в правоохранительные органы, пишет URA.RU.