В Нижнем Тагиле родители требуют сто тысяч рублей с ТСЖ за порезанные об забор пальцы

В Нижнем Тагиле у ТСЖ дома на улице Молодежная требуют сто тысяч рублей из-за пореза об забор ребенка.

Случай произошел в конце лета 2020 года возле дома № 24 на улице Молодежная на Вагонке. Отец и трехлетний мальчик вышли на прогулку. В какой-то момент ребенок упал на забор. Металлические части не были обработаны, из-за чего мальчик получил скальпированную рану пальцев руки, пишет ИА «Все новости». Из-за травмы ребенок около семи дней проходил лечение в городской больнице. По факту происшествия была проведена прокурорская проверка. По результатам было направлено исковое заявление в суд с требованием взыскать с ТСЖ «МКД 24А» дома № 24 на улице Молодежная 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Напомним, в Екатеринбурге суд обязал цирк выплатить более полумиллиона рублей компенсации девочке. Несовершеннолетняя поскользнулась в туалете и схватилась за бачок туалета, который не выдержал и разбился. В результате ребенок получила разрез сухожилий пальца руки. В Екатеринбурге цирк выплатит более 500 тысяч рублей травмированой в туалете девочке

Related news: Родители уральских школьников заплатили 100 тысяч рублей за фотомонтаж с учителем

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter