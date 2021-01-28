В Нижнем Тагиле родители требуют сто тысяч рублей с ТСЖ за порезанные об забор пальцы

В Нижнем Тагиле родители требуют сто тысяч рублей с ТСЖ за порезанные об забор пальцы

Сегодня, 10:18ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле у ТСЖ дома на улице Молодежная требуют сто тысяч рублей из-за пореза об забор ребенка.

Случай произошел в конце лета 2020 года возле дома № 24 на улице Молодежная на Вагонке. Отец и трехлетний мальчик вышли на прогулку. В какой-то момент ребенок упал на забор. Металлические части не были обработаны, из-за чего мальчик получил скальпированную рану пальцев руки, пишет ИА «Все новости».

Из-за травмы ребенок около семи дней проходил лечение в городской больнице. По факту происшествия была проведена прокурорская проверка. По результатам было направлено исковое заявление в суд с требованием взыскать с ТСЖ «МКД 24А» дома № 24 на улице Молодежная 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, в Екатеринбурге суд обязал цирк выплатить более полумиллиона рублей компенсации девочке. Несовершеннолетняя поскользнулась в туалете и схватилась за бачок туалета, который не выдержал и разбился. В результате ребенок получила разрез сухожилий пальца руки.

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