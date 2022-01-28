Публикации в СМИ стали поводом для ареста на 10 суток экс-опера из Тагила Белоконного

Скандально известного экс-опера Белоконного задержали в Нижнем Тагиле после публикаций в СМИ нескольких материалов по его делу. Бывший полицейский проведет в спецприемнике для административно задержанных на Островского, 7 десять суток. Задержание происходило на глазах у 4-летнего сына тагильчанина.

О том, что бывшего оперативника отдела полиции № 17 Нижнего Тагила задержали неизвестные, TagilCity.ru рассказала жена Руслана Белоконного Елена. Немного отойдя от дворца ледового спорта, к Руслану подошли несколько человек, скрутили его на глазах у ребенка и засунули в газель, применяя физическую силу, рассказала редакции девушка. По словам Елены, она обратилась за помощью к бывшим коллегам супруга, однако с Еленой сотрудники ОП№ 17 стали разговаривать только спустя час после случившегося. Выяснилось, что Белоконного доставили в суд на проспекте Мира, 56 по делу о пьяной езде. Инцидент произошел еще в мае 2021 года, после чего Руслан неоднократно пытался оспорить решение правоохранителей о лишении водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал TagilCity.ru адвокат тагильчанина Алексей Усатов, судья Юлия Левчук нарушила право Белоконного на защиту — на ночное заседание не были приглашены ни свидетели, ни правозащитник. Повесток о проведении заседания тагильчанин и его адвокат также не получали. По словам источника TagilCity.ru в правоохранительных органах, знакомого с ситуацией, причиной задержания опера могли стать публикации по его делу местных СМИ Напомним, дело Руслана Белоконного о подлоге анализов находится в производстве СК по Тагилстроевскому району больше года. Производство несколько раз прекращали по разным причинам. В настоящий момент — из-за невозможности допросить бывшего опера. По делу Руслана Белоконного из Тагила СК вновь приостановил расследование

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