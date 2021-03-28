Пять человек пострадали в ДТП на екатеринбургской трассе

При столкновении двух автомобилей на трассе в Свердловской области пострадало пять человек.

ДТП произошло на первом километре автодороги «Обход Верхней Пышмы». Автомобиль ВА3-21099 выезжая со второстепенной дороги, поворачивал направо и столкнулся с автомобилем Kia Seltos. Причиной аварии стала невнимательность водителя, который не убедился в безопасности маневра, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Пострадали пять человек, все они были госпитализированы. В ГИБДД уточнили, что опьянение у водителей экспертиза не показала, все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. На месте ДТП опрошены свидетели, проведены все необходимые мероприятия контроля. Напомним, на трассе М-5 в Рязанской области в ночь на 17 марта опрокинулся рейсовый автобус. В аварии пострадали 17 человек. В аварии с рейсовым автобусом на рязанской трассе пострадало 17 человек

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