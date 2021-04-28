Прокуратурой организована проверка по травме 4-летней девочки в тагильском детсаду

Напомним, на детской площадке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле девочка упала с высоты двух метров из-за того, что оборвался канат. Инцидент произошел 25 апреля, около 17.00. Девочка забиралась по канату, но в один момент он оборвался, в результате чего ребенок упал на землю.