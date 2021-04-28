Прокуратурой организована проверка по травме 4-летней девочки в тагильском детсаду

Травма произошла 26 апреля 2021 года во время дневной прогулки в детском саду № 148. 4-летняя девочка во время игры на веранде получила травму надбровной области. Информация попала в городские СМИ. В связи с этим прокуратурой были организованы надзорные меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По словам отца ребенка, дочь ударилась об угол скамьи, споткнувшись о напольные доски.
Во время дневной прогулки в процессе игры, заходя на веранду, девочка не удержала равновесие, упала вперед по касательной и ударилась лобной частью головы о скамейку. Медицинским работником, находившимся в дошкольном учреждении, оказана первая медицинская помощь: обработана рана и наложена стерильная повязка, рассказали TagilCity в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Девочка была госпитализирована в городскую детскую больницу, где был установлен диагноз: ушибленная рана надбровной области.
В данный момент по факту травмирования несовершеннолетней проводится расследование несчастного случая. Директором МАДОУ № 148 «Солнышко» Еленой Юрченко принимаются меры по недопущению подобной ситуации в дальнейшем, проводится обследование игровых площадок, ревизия навесов, игрового оборудования.
В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности дошкольного учреждения. По результатам контрольных мероприятий при наличии достаточных оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, на детской площадке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле девочка упала с высоты двух метров из-за того, что оборвался канат. Инцидент произошел 25 апреля, около 17.00. Девочка забиралась по канату, но в один момент он оборвался, в результате чего ребенок упал на землю.