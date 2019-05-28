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#домахорошо
Катавшийся на капоте мужчина погиб под колесами авто в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Сообщение отправлено.
20190528 050549

Катавшийся на капоте мужчина погиб под колесами авто в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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