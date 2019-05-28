Катавшийся на капоте мужчина погиб под колесами авто в Нижнем Тагиле
В 3 часа ночи 28 мая на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Водитель автомобиля ВАЗ мужчина 1999 года рождения, следуя со стороны улицы Удовенко в направлении Муринских прудов, допустил падение с капота автомобиля пассажиров и последующий наезд на них, в результате чего один из пассажиров погиб. Инцидент произошел у дома № 13 на улице Булата Окуджавы.
Еще один пассажир, ехавший на капоте, получил черепно-мозговую травму, ушиб живота и ссадины коленей. Он госпитализирован в городскую больницу № 3.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что молодые люди катались на капоте, держась за дворники. В какой-то момент водитель машины затормозил. Один из пассажиров упал с капота и отлетел в сторону, второй оказался под колесами. Автомобилист поднял ВАЗ при помощи домкрата, однако потерпевший не подавал признаков жизни.
Испугавшись наказания, водитель припарковал авто в 500 метрах от места ДТП, однако его личность вскоре была установлена.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статьям «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является» и «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения». На месте происшествия работают следователи и оперативники.