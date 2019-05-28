Катавшийся на капоте мужчина погиб под колесами авто в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля ВАЗ мужчина 1999 года рождения, следуя со стороны улицы Удовенко в направлении Муринских прудов, допустил падение с капота автомобиля пассажиров и последующий наезд на них, в результате чего один из пассажиров погиб. Инцидент произошел у дома № 13 на улице Булата Окуджавы.

Еще один пассажир, ехавший на капоте, получил черепно-мозговую травму, ушиб живота и ссадины коленей. Он госпитализирован в городскую больницу № 3.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что молодые люди катались на капоте, держась за дворники. В какой-то момент водитель машины затормозил. Один из пассажиров упал с капота и отлетел в сторону, второй оказался под колесами. Автомобилист поднял ВАЗ при помощи домкрата, однако потерпевший не подавал признаков жизни.

Испугавшись наказания, водитель припарковал авто в 500 метрах от места ДТП, однако его личность вскоре была установлена.