Рамиль Фахрутдинов найден живым в лесу под Красноуральском

Вечером 28 августа в лесу под Красноуральском найден пропавший трое суток назад 17-летний подросток Рамиль Фахрутдинов.

Рамиль найден, с ним все хорошо, сейчас он с родителями,рассказала координатор поискового отряда «Прорыв» Наталия Волкова.