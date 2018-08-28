Рамиль Фахрутдинов найден живым в лесу под Красноуральском

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28 августа вечером в лесу Красноуральска волонтеры обнаружили 17-летнего подростка Рамиля Фахрутдинова.
Источник: Поисковый отряд «Прорыв»
Вечером 28 августа в лесу под Красноуральском найден пропавший трое суток назад 17-летний подросток Рамиль Фахрутдинов.
Рамиль найден, с ним все хорошо, сейчас он с родителями,рассказала координатор поискового отряда «Прорыв» Наталия Волкова.
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Уставшая во время поисков команда отдыхает, подробности обнаружения подростка будут освещены позже.
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