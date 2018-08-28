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#домахорошо
Рамиль Фахрутдинов найден живым в лесу под Красноуральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рамиль Фахрутдинов найден живым в лесу под Красноуральском

Сегодня, 17:40Происшествия
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