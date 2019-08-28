В Екатеринбурге «заминировали» машину директора бронетанкового завода
Сегодня, 08:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 августа в Екатеринбурге по адресу улица Симская, 2 работали экстренные службы, поступило сообщение о подозрительном предмете, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Устройство, похожее на мину, обнаружилось у автомобиля директора АО «144-й бронетанковый завод». На место выезжали силовики, однако выяснилось, что какой-либо опасности предмет не несет.
Журналистам издания не удалось получить комментарии от представителей оборонного предприятия. Из открытых источников известно, что АО «144-й бронетанковый завод» занимается ремонтом боевых машин и двигателей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей