Брали кредиты на чужие паспорта: банда мошенников осуждена в Екатеринбурге
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27 сентября в Екатеринбурге была осуждена банда мошенников, которая оформляла кредиты в банках на чужие паспорта. Общий причиненный ущерб составил около 10 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Преступная группа из пяти человек брала кредиты в банках на чужие документы. Всего мошенники оформили более 140 кредитных договоров в пяти банках на общую сумму 10 млн рублей.
По словам пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, только за три месяца с декабря 2014 года по март 2015 преступники заключили 22 договора на 3 млн рублей. Все документы были оформлены без ведома заемщиков.
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Мошенники получили от пяти до семи лет лишения свободы, пишет E1.ru.
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