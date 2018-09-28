Брали кредиты на чужие паспорта: банда мошенников осуждена в Екатеринбурге

Преступная группа из пяти человек брала кредиты в банках на чужие документы. Всего мошенники оформили более 140 кредитных договоров в пяти банках на общую сумму 10 млн рублей.

По словам пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, только за три месяца с декабря 2014 года по март 2015 преступники заключили 22 договора на 3 млн рублей. Все документы были оформлены без ведома заемщиков.