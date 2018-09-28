Личность матери найденного в Екатеринбурге 3-летнего мальчика установлена полицией
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Полицейские установили личность женщины, чей 3-летний сын был найден в Екатеринбурге на улице Блюхера. Мальчик гулял один, без сопровождения взрослых.
Сюжеты: Екатеринбург
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что мать найденного ребенка установлена, однако найти ее пока не могут.
Женщина находилась в алкогольном опьянении и оставила сына у знакомых. Оттуда малыш ушел на улицу.
Информация об инциденте передана в комиссию по делам несовершеннолетних. Матери мальчика грозит лишение родительских прав, пишет Е1.ru.
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