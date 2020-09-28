В Нижнем Тагиле водитель «Кадиллака» устроил массовое ДТП с пассажирским автобусом

В Нижнем Тагиле водитель «Кадиллака» устроил массовое ДТП с пассажирским автобусом

Сегодня, 20:39ПроисшествияPhoto: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла сегодня в Нижнем Тагиле, сообщают в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Происшествие сучилось 28 сентября в 17.20.

47-летний водитель автомобиля «Кадиллак» следовал со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе. Около дома № 24 по Восточному шоссе он столкнулся с впередистоящим пассажирским автобусом «ПАЗ», который следовал по маршруту № 55 «Вокзал — Площадь Танкостроителей».

После этого автомобиль «Кадиллак» откинуло на автомобиль «Киа Рио», который стоял рядом автобусом. В свою очередь, автобус въехал в впередистоящий автомобиль ВАЗ-21099.

В результате ДТП транспортные средства получили различные механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В салоне автобуса находились 15 пассажиров, они не пострадали.

Photo:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Инспекторы ДПС провели освидетельствование на алкогольное состояние водителей автомобилей «ПАЗ», «Киа Рио» и ВАЗ -21099, все они оказались трезвыми. Водитель автомобиля «Кадиллак» от прохождения освидетельствования отказался.

Напомним, 18 сентября произошло массовое ДТП на Салдинской трассе, в нем также пострадали четыре автомобиля.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
массовое дтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы