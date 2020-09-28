В Нижнем Тагиле водитель «Кадиллака» устроил массовое ДТП с пассажирским автобусом

Происшествие сучилось 28 сентября в 17.20.
47-летний водитель автомобиля «Кадиллак» следовал со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе. Около дома № 24 по Восточному шоссе он столкнулся с впередистоящим пассажирским автобусом «ПАЗ», который следовал по маршруту № 55 «Вокзал — Площадь Танкостроителей».
После этого автомобиль «Кадиллак» откинуло на автомобиль «Киа Рио», который стоял рядом автобусом. В свою очередь, автобус въехал в впередистоящий автомобиль ВАЗ-21099.
В результате ДТП транспортные средства получили различные механические повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В салоне автобуса находились 15 пассажиров, они не пострадали.
Инспекторы ДПС провели освидетельствование на алкогольное состояние водителей автомобилей «ПАЗ», «Киа Рио» и ВАЗ -21099, все они оказались трезвыми. Водитель автомобиля «Кадиллак» от прохождения освидетельствования отказался.
Напомним, 18 сентября произошло массовое ДТП на Салдинской трассе, в нем также пострадали четыре автомобиля.