Заместителя мэра Новоуральска Михаила Черницкого застрелил его друг во время охоты.

Черницкий с товарищем находились в засаде, когда случайно произведенный выстрел попал погибшему в бедро. Он скончался, не дождавшись бригады скорой медицинской помощи, пишет Ура.ру. Напомним, происшествие случилось 28 ноября в лесах под Алапаевском. Следственным отделом города было заведено уголовное дело. Считается, что смерть не носит криминальный характер, поэтому было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В Свердловской области застрелен заместитель мэра Новоуральска

Related news: В Свердловской области застрелен заместитель мэра Новоуральска

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter