39-летнему свердловчанину грозит 7 лет тюрьмы за смерть двух человек в ДТП
Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Каменском районе в суд направлено дело в отношении 39-летнего водителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть двух пассажиров.
В октябре 2018 года мужчина ехал в автомобиле «Лада» с двумя пассажирами. Дорога была скользкая из-за дождя, и мужчина не справился с управлением. «Лада» врезалась в автобус, который был припаркован у дороги.
В результате аварии два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.
Водителю «Лады» грозит до семи лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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