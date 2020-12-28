Осужденная за пьяное ДТП екатеринбурженка сбежала от наказания

Напомним, ДТП произошло летом 2019 года. В результате аварии скончался 27-летний друг девушки, а второй пассажир автомобиля получил серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что Тахтеева перед поездкой пила пиво. После этого девушка решила покатать друзей на автомобиле, который взяла в аренду. Разогнавшись по ЕКАДу, она на машине влетела в бетонные ограждения.