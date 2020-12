Осужденная за пьяное ДТП екатеринбурженка сбежала от наказания

Свердловский областной суд объявил в розыск 25-летнюю Кристину Тахтееву из Екатеринбурга, которую обвиняют в пьяном ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба областного суда.

Девушку приговорили к семи годам колонии-поселения, но она не пришла в суд. Ранее екатеринбурженка находилась под подпиской о невыезде. Установить, где она находится сейчас, не удалось. В настоящий момент производство по уголовному делу приостановлено до розыска осужденной, отметили в ведомстве. Напомним, ДТП произошло летом 2019 года. В результате аварии скончался 27-летний друг девушки, а второй пассажир автомобиля получил серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что Тахтеева перед поездкой пила пиво. После этого девушка решила покатать друзей на автомобиле, который взяла в аренду. Разогнавшись по ЕКАДу, она на машине влетела в бетонные ограждения. Устроившей ДТП на каршеринговом автомобиле екатеринбурженке дали семь лет тюрьмы

