Осужденная за пьяное ДТП екатеринбурженка сбежала от наказания

Осужденная за пьяное ДТП екатеринбурженка сбежала от наказания

Сегодня, 22:15ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд объявил в розыск 25-летнюю Кристину Тахтееву из Екатеринбурга, которую обвиняют в пьяном ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба областного суда.

Девушку приговорили к семи годам колонии-поселения, но она не пришла в суд. Ранее екатеринбурженка находилась под подпиской о невыезде. Установить, где она находится сейчас, не удалось.

В настоящий момент производство по уголовному делу приостановлено до розыска осужденной, отметили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло летом 2019 года. В результате аварии скончался 27-летний друг девушки, а второй пассажир автомобиля получил серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что Тахтеева перед поездкой пила пиво. После этого девушка решила покатать друзей на автомобиле, который взяла в аренду. Разогнавшись по ЕКАДу, она на машине влетела в бетонные ограждения.

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