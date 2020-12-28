В Нижнем Тагиле на Тагилстрое водитель сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

Сейчас мужчина привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу (ст. 12.18 КоАП РФ) и оставление места происшествия (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.