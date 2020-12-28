В Нижнем Тагиле на Тагилстрое водитель сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое водитель сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

Сегодня, 16:54ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила нашли водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

25 декабря около 12.00 на улице Металлургов возле дома № 32, неустановленный водитель допустил наезд на женщину 1951 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила ушибы. Водитель скрылся с места происшествия,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Очевидцы рассказали редакции, что женщину сбил черный автомобиль «ВАЗ-2114», а водитель скрылся. После ДТП пострадавшая обратилась в травмпункт.

Сотрудники ГИБДД провели оперативно-розыскные мероприятия. Они просмотрели записи с видеокамер наблюдений комплекса «Безопасный город» и установили личность водителя, 1995 года рождения.

Сейчас мужчина привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу (ст. 12.18 КоАП РФ) и оставление места происшествия (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается розыск водителя, который скрылся с места происшествия 17 августа 2020 года. ДТП произошло на Октябрьском проспекте рядом с домом № 28, он наехал на 13-летнюю девочку.

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