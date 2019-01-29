Попросила получить справку: риелтору из Екатеринбурга грозит 10 лет лишения свободы
В Екатеринбурге риелтору грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество с недвижимостью. Женщина попросила гражданина с плохим зрением получить справку, сама же предоставила документы о продаже квартиры.
В феврале 2018 года к риелтору обратилась жительница Екатеринбурга с просьбой помочь продать 3-комнатную квартиру на улице Инженерной. Риелтор узнала, что данное жилье обременяется прописанным жильцом, находящемся в психиатрическом отделении больницы.
Поняв, что продажа затруднительна, женщина узнала о квартире сожителя обратившейся к ней екатеринбурженки. Мужчина имел заболевания органов слуха и зрения.
Воспользовавшись заболеванием мужчины, она сказала ему, что необходимо получить справку о зарегистрированных в квартире лицах. Риелтор направила мужчину и его сожительницу в МФЦ для получения справки. В регистрационном окне злоумышленница оформила договор купли-продажи на квартиру мужчины. Екатеринбуржец подписал документ, думая, что получает справку. Таким образом он лишился жилья, и оно перешло в собственность риелтора.
Женщине грозит до 10 лет колонии, на нее заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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