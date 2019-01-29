Попросила получить справку: риелтору из Екатеринбурга грозит 10 лет лишения свободы

В феврале 2018 года к риелтору обратилась жительница Екатеринбурга с просьбой помочь продать 3-комнатную квартиру на улице Инженерной. Риелтор узнала, что данное жилье обременяется прописанным жильцом, находящемся в психиатрическом отделении больницы.

Поняв, что продажа затруднительна, женщина узнала о квартире сожителя обратившейся к ней екатеринбурженки. Мужчина имел заболевания органов слуха и зрения.

Воспользовавшись заболеванием мужчины, она сказала ему, что необходимо получить справку о зарегистрированных в квартире лицах. Риелтор направила мужчину и его сожительницу в МФЦ для получения справки. В регистрационном окне злоумышленница оформила договор купли-продажи на квартиру мужчины. Екатеринбуржец подписал документ, думая, что получает справку. Таким образом он лишился жилья, и оно перешло в собственность риелтора.