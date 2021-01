В Екатеринбурге умерла пятилетняя девочка со СМА

В Екатеринбурге в возрасте пяти лет скончалась девочка со спинальной мышечной атрофией.

Из-за мышечной слабости малышка с одного года была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет E1. По словам мамы девочки, в январе у ребенка выявили пневмонию. Врачи не смогли спасти малышку. Напомним, с 2021 года препарат «Спинраза» вошел в список жизненно необходимых. Средство является единственным на территории России, которое можно применить для лечения спинальной мышечной атрофии. Одна инъекция стоит около восьми миллионов рублей. Ставить его необходимо четыре раза в год на протяжении всей жизни. В России детей со СМА начнут лечить за счет государства

