В Екатеринбурге умерла пятилетняя девочка со СМА

Напомним, с 2021 года препарат «Спинраза» вошел в список жизненно необходимых. Средство является единственным на территории России, которое можно применить для лечения спинальной мышечной атрофии. Одна инъекция стоит около восьми миллионов рублей. Ставить его необходимо четыре раза в год на протяжении всей жизни.