На согласованном пикете против дистанта в свердловских школах задержали двух человек

На согласованном пикете против дистанта в свердловских школах задержали двух человек
На согласованном пикете против дистанта в свердловских школах задержали двух человек
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: Е1
В Екатеринбурге полицейские задержали двух участников пикета против «деградации общественного образования». Одним из задержанных оказался правозащитник Сергей Зыков.

На пикет против введения дистанционного образования в школах Свердловской области у КОСКа «Россия» в Екатеринбурге 29 января собралось около 20 человек, пишет Е1. Двух человек задержали правоохранители из-за отсутствия масок.

Среди задержанных оказался правозащитник Сергей Зыков, который уже попадал в поле зрения полиции из-за масочного режима. Мужчина заявил, что действия силовиков незаконны — полицейские не представились и не предоставили маску задержанному по его просьбе.

Позднее Сергей Зыков пояснил журналистам, что его задержали по другому делу — 15 января его доставили в отдел полиции № 5 без маски.

Сюжеты:
Екатеринбург
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