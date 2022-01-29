На согласованном пикете против дистанта в свердловских школах задержали двух человек

На пикет против введения дистанционного образования в школах Свердловской области у КОСКа «Россия» в Екатеринбурге 29 января собралось около 20 человек, пишет Е1. Двух человек задержали правоохранители из-за отсутствия масок.
Среди задержанных оказался правозащитник Сергей Зыков, который уже попадал в поле зрения полиции из-за масочного режима. Мужчина заявил, что действия силовиков незаконны — полицейские не представились и не предоставили маску задержанному по его просьбе.
Позднее Сергей Зыков пояснил журналистам, что его задержали по другому делу — 15 января его доставили в отдел полиции № 5 без маски.