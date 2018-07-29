9-летний ребенок пропал в Екатеринбурге: ушел из дома и не вернулся

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В Екатеринбурге разыскивается 9-летний ребенок.
Источник: Поисковый отряд «Прорыв»
28 июля 2018 года мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно.
Рост ребенка – 134 см, волосы – русые, глаза – голубые.
В день пропажи мальчик был одет в футболку серого цвета, джинсовые шорты синего цвета, синие кроссовки. При себе у мальчика имелся черный портфель с изображением мужчины в шляпе.
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Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Из особых примет: у пропавшего есть шрам на правой ноге от ожога.
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