Свердловский облсуд оштрафовал пятидесятников за молитвы на садовом участке
Свердловский облсуд оштрафовал религиозную организацию христиан веры евангельской «Дерево жизни» на 100 тысяч рублей за регулярные молитвы на садовом участке в СНТ «Заря», сообщает пресс-служба суда.
Также штраф в 10 тысяч рублей получил пастор церкви Павел Рудаков. К административной ответственности церковь и руководителя организации привлекли за использование земельного участка не по целевому назначению. Установлено, что Рудакову в садовом товариществе «Заря» принадлежит участок, который зарегистрирован «для садоводства», однако на данной территории располагалась организация «Древо жизни».
Соседи верующих по садовому товариществе были недовольны частыми богослужениями и написали обращение в прокуратуру Верх-Исетского района. В результате проверки госинспектор привлек церковь и пастора к административной ответственности.
Верующие пытались обжаловать решение в Верх-Исетском райсуде и Свердловском облсуде, однако инстанции оставили решение без изменений.