Свердловский облсуд оштрафовал пятидесятников за молитвы на садовом участке

Также штраф в 10 тысяч рублей получил пастор церкви Павел Рудаков. К административной ответственности церковь и руководителя организации привлекли за использование земельного участка не по целевому назначению. Установлено, что Рудакову в садовом товариществе «Заря» принадлежит участок, который зарегистрирован «для садоводства», однако на данной территории располагалась организация «Древо жизни».