Двое детей пострадали в ДТП с мотоциклом в селе Камышево Белоярского района

28 августа в селе Камышово на улице Школьной, 7 мотоцикл «Урал» съехал в кювет и наехал на металлический забор. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что 18-летняя девушка, которая находилась за рулём, не справилась с управлением.

Среди трёх пострадавших есть брат и сестра: 10-летняя девочка, которой назначали амбулаторное лечение в связи с ушибом и ссадиной колена и 8-летний мальчик, которого госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом трёх рёбер и ушибом лёгкого. Водитель-девушка госпитализирована с переломом левого плеча.