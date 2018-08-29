Двое детей пострадали в ДТП с мотоциклом в селе Камышево Белоярского района
В Белоярском районе произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадали 3 человека. Среди пострадавших есть два несовершеннолетних ребёнка.
28 августа в селе Камышово на улице Школьной, 7 мотоцикл «Урал» съехал в кювет и наехал на металлический забор. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что 18-летняя девушка, которая находилась за рулём, не справилась с управлением.
Среди трёх пострадавших есть брат и сестра: 10-летняя девочка, которой назначали амбулаторное лечение в связи с ушибом и ссадиной колена и 8-летний мальчик, которого госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом трёх рёбер и ушибом лёгкого. Водитель-девушка госпитализирована с переломом левого плеча.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, полиции удалось установить, что девушка взяла мотоцикл у брата и отправилась на нём в магазин, прихватив с собой несовершеннолетних детей. Никто из взрослых не знал о случившемся пока матери брата и сестры не позвонили из правоохранительных органов.