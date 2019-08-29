На Урале многодетная мать умерла на операционном столе
Сегодня, 10:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области многодетная мать умерла после удаления зуба, сообщает Ура.ру.
Женщина удалила зуб в поликлинике, после этого у нее началось осложнение — воспалилась десна и болела шея. Она поехала в больницу в Екатеринбург, где у нее диагностировали сепсис и направили на операцию. Женщину госпитализировали на скорой помощи, доставив в сепсисное отделение госпиталя ветеранов.
Свердловчанка скончалась на операционном столе. Родные погибшей винят во всем медиков, сообщая, что якобы один из медработников во время операции был пьян.
В настоящий момент по данному факту следственным комитетом организована проверка. В госпитале журналистам издания сообщили, что пациентка умерла от осложнений после операции, а реанимационные мероприятия провести было невозможно.
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