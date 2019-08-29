На Урале многодетная мать умерла на операционном столе

Женщина удалила зуб в поликлинике, после этого у нее началось осложнение — воспалилась десна и болела шея. Она поехала в больницу в Екатеринбург, где у нее диагностировали сепсис и направили на операцию. Женщину госпитализировали на скорой помощи, доставив в сепсисное отделение госпиталя ветеранов.

Свердловчанка скончалась на операционном столе. Родные погибшей винят во всем медиков, сообщая, что якобы один из медработников во время операции был пьян.