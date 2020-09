Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту обрушения пешеходного моста на Челябинском тракте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Примерно в половину седьмого произошло обрушение моста на КамАЗ. По предварительным данным водитель фуры скончался на месте, пешеходов на мосту не было. На текущий момент Челябинский тракт перекрыт сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки прокуратурой будут выявлены причины инцидента, когда последний раз проводился ремонт моста и соответствовал ли КамАЗ нормам, необходимым для выполнения транспортного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

