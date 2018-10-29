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Екатеринбуржец спустился на веревке с 15-го этажа для спасения застрявшего в окне пса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец спустился на веревке с 15-го этажа для спасения застрявшего в окне пса

Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: е1.ru
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