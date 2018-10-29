Екатеринбуржец спустился на веревке с 15-го этажа для спасения застрявшего в окне пса

Вечером 28 октября на Уралмаше в Екатеринбурге жильцы дома на улице Уральских Рабочих стали свидетелями операции по спасению застрявшей в полуоткрытом окне собаки. По предварительной версии, хозяева питомца ушли по делам, оставив окно открытым в режиме микропроветривания.

Пес решил вылезти в окно 14-го этажа и застрял. Лай услышали соседи. Мужчина попытался освободить животное. Он спустился на веревке с балкона квартиры над той, из которой торчала собака. Однако, по словам свидетелей, не смог освободить пса.