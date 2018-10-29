Екатеринбуржец спустился на веревке с 15-го этажа для спасения застрявшего в окне пса
Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 октября житель Екатеринбурга для спасения собаки, застрявшей в окне 14-го этажа, спустился на веревке с балкона.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 28 октября на Уралмаше в Екатеринбурге жильцы дома на улице Уральских Рабочих стали свидетелями операции по спасению застрявшей в полуоткрытом окне собаки. По предварительной версии, хозяева питомца ушли по делам, оставив окно открытым в режиме микропроветривания.
Пес решил вылезти в окно 14-го этажа и застрял. Лай услышали соседи. Мужчина попытался освободить животное. Он спустился на веревке с балкона квартиры над той, из которой торчала собака. Однако, по словам свидетелей, не смог освободить пса.
Вскоре вернулись владельцы животного и достали его из окна, сообщает Е1.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей