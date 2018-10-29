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Пять пожаров в садах и частных домах произошли 26-28 октября в Нижнем Тагиле и ГГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Fire 298105 960 720

Пять пожаров в садах и частных домах произошли 26-28 октября в Нижнем Тагиле и ГГО

Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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