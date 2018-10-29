Пять пожаров в садах и частных домах произошли 26-28 октября в Нижнем Тагиле и ГГО

26 октября около 14:00 в селе Николо-Павловское загорелся частный дом на улице Карла Маркса. На момент возникновения огня в доме никого не было. Пожар увидел сын жильцов дома, который шел мимо в магазин. Мужчина бросился тушить огонь своими силами. В это время соседи вызвали пожарных. В итоге на площади 1 кв. м пострадали только домашние вещи внутри дома. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

27 октября в около 22:20 загорелась баня в коллективном саду №3 на Вагонке. На площади 12 кв. м повреждены кровля, перекрытия и стены внутри строения. Огонь был потушен в течение пяти минут. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

28 октября в 00:47 поступило сообщение о пожаре в к/с «Ёлочка-1» на станции Сан-Донато. Площадь возгорания составила 36 кв. м. Сгорели садовый дом и стоявший во дворе автомобиль. Из-за плотной застройки и опасности распространения огня на соседние здания пожару присвоен повышенный ранг сложности. Предполагаемой причиной возгорания стало неправильное использование печи.

В этот же день в 18:05 в коллективном саду треста «Тагилстрой» №1 сгорел садовый дом и деревянные хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возникновения огня устанавливаются.