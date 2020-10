Кафе «Акрополь» на тассе Екатеринбург — Серов сгорело ночью 29 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 00.45. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сгорела крыша, перекрытия, повреждены стены и имущество. Боролись с огнем 11 единиц спецтехники и 34 сотрудника МЧС. Открытое горение ликвидировано к 03.03. Проливка сгоревших конструкций завершилась в 07.10. В соцсетях появилось видео с места происшествия. Напомним, за ночь 29 октября в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом сгорели неиспользуемое помещение и частная дача. В поселке под Нижним Тагилом произошли два пожара за ночь

