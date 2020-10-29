В поселке под Нижним Тагилом произошли два пожара за ночь

В 02.48 на пульт оператора поступил вызов с сообщением о пожаре на улице Ушкова. Сгорело нежилое помещение на площади 150 квадратных метров. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 10 человек личного состава. Огонь был потушен к 03.08.