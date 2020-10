В поселке под Нижним Тагилом произошли два пожара за ночь

Два пожара произошло за ночь 29 октября в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В 02.48 на пульт оператора поступил вызов с сообщением о пожаре на улице Ушкова. Сгорело нежилое помещение на площади 150 квадратных метров. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 10 человек личного состава. Огонь был потушен к 03.08. В 03.38 поступило сообщение о возгорании частного дома. На площади 60 квадратных метров выгорела дача. Для борьбы с огнем были задействованы два специальных транспортных средства и пять сотрудников МЧС. Проливка сгоревших конструкций завершилась к 04.43. Напомним, 26 октября в коллективных садах под Нижним Тагилом сгорел частный дом. В момент возгорания в нем никто не находился. По сообщению от владелицы дома, возгорание могло произойти из-за того, что мыши перегрызли изоляцию электропроводки. Под Нижним Тагилом сгорел садовый дом

