В Екатеринбурге из-за пожара в аварийном здании рухнула кровля и перекрытия

В Екатеринбурге из-за пожара в аварийном здании рухнула кровля и перекрытия

Сегодня, 09:25ПроисшествияPhoto: ИА «Ночные новости»/Е1
Из-за пожара в расселенном общежитии в Екатеринбурге перекрыли дорогу, пишет E1.

Из-за конструкции здания с деревянными перекрытиями огонь быстро распространился. Тушение усложняется тем, что в помещении отсутствуют лестничные марши, а межэтажные перекрытия горят. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Позднее у здания рухнула часть кровли и перекрытий.

На месте был создан штаб, приехало около 20 пожарных автомобилей.

Photo:ИА «Ночные новости»/Е1

По словам местных жителей после долгих просьб общежитие было признано аварийным и расселено в 2018 году. Вокруг здания возвели забор, но он не спасает от бомжей и молодежи, поэтому пожары случаются постоянно.

Напомним, 1 февраля в этом же помещении произошел пожар на площади 500 квадратных метров. 67 пожарных и 19 единиц спецтехники боролись с огнем в течение пяти часов.

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