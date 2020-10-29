В Екатеринбурге из-за пожара в аварийном здании рухнула кровля и перекрытия

Из-за конструкции здания с деревянными перекрытиями огонь быстро распространился. Тушение усложняется тем, что в помещении отсутствуют лестничные марши, а межэтажные перекрытия горят. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Позднее у здания рухнула часть кровли и перекрытий.
На месте был создан штаб, приехало около 20 пожарных автомобилей.
По словам местных жителей после долгих просьб общежитие было признано аварийным и расселено в 2018 году. Вокруг здания возвели забор, но он не спасает от бомжей и молодежи, поэтому пожары случаются постоянно.
Напомним, 1 февраля в этом же помещении произошел пожар на площади 500 квадратных метров. 67 пожарных и 19 единиц спецтехники боролись с огнем в течение пяти часов.