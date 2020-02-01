В Екатеринбурге пожарные пять часов боролись с огнем в заброшенном здании
Сегодня, 10:13ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге сегодня ночью в здании бывшего общежития произошел пожар, с которым боролись на протяжении пяти часов, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. На месте пожара работали 67 спасателей и 19 единиц техники. Распространению огня способствовали пустотные деревянные перекрытия здания. В 08:46 пожарным удалось справиться с открытым горением. Здание является нежилым, в пожаре никто не пострадал.
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