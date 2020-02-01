В Екатеринбурге пожарные пять часов боролись с огнем в заброшенном здании

Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. На месте пожара работали 67 спасателей и 19 единиц техники. Распространению огня способствовали пустотные деревянные перекрытия здания. В 08:46 пожарным удалось справиться с открытым горением. Здание является нежилым, в пожаре никто не пострадал.