Интернациональная банда «домушников» освобождена судом в Екатеринбурге

Интернациональная банда «домушников» освобождена судом в Екатеринбурге
Интернациональная банда «домушников» освобождена судом в Екатеринбурге
Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: 1МI
Банду воров задержали правоохранители прямо на месте преступления в Екатеринбурге. Несмотря на улики и отмычки, найденные у задержанных, суд не стал их арестовывать. Потерпевшие заявляют о высокопоставленных покровителях «домушников».

Банда квартирных воров, в которую входили трое уральцев и гражданин Абхазии, с лета 2021 года совершала кражи в Екатеринбурге. Правоохранители установили и задержали всех участников криминального сообщества на месте последней кражи, но суд их отпустил, сообщает Ура.ру со ссылкой на потерпевших.

Один из обворованных уральцев рассказал, что банду задержали 10 октября с поличным, он также опознал свое имущество, украденное бандой ранее.

Второй потерпевший поделился информацией о том, что суд отпустил всех задержанных, уроженец Абхазии сразу покинул Екатеринбург. А один из задержанных состоит в супружеских отношениях с высокопоставленной дамой из Минприроды Свердловской области.

Пока мы это не комментируем,сообщили Ура.ру в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, острая нехватка кадров наблюдается в полиции Свердловской области. На службу в органах МВД требуются сотрудники ППС, водители, оперативники, участковые. Недавно, сразу 4 высокопоставленных начальника отделов полиции Екатеринбурга подали рапорты об увольнении.

Сюжеты:
Екатеринбург
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