ДТП с участием скорой помощи произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле

ДТП с участием скорой помощи произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:18ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Иномарка с наклейкой «начинающий водитель» столкнулась 29 ноября с автомобилем скорой помощи на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле.

Иномарка врезалась в левую часть автомобиля скорой — со стороны водителя. Второй автомобиль пострадал серьезнее: от удара разбита передняя часть иномарки, капот «сложился пополам» и левое переднее колесо оказалось вывернуто.

Photo:Группа «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте

Данное дорожно-транспортное происшествие участники оформили без вызова патруля ГИБДД:

Пострадавших нет, водители разъехались по федеральному закону № 40. Когда водители согласны и противоречий нет, гражданская ответственность застрахована, они имеют право оформляться по европротоколу,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 28 ноября в Нижнем Тагиле на дороге с Рудника в коллективный сад на Ольховке водитель автомобиля не справился с управлением. Он оказался запертым в перевернутом транспортном средстве.

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