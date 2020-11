ДТП с участием скорой помощи произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле

Иномарка с наклейкой «начинающий водитель» столкнулась 29 ноября с автомобилем скорой помощи на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле.

Иномарка врезалась в левую часть автомобиля скорой — со стороны водителя. Второй автомобиль пострадал серьезнее: от удара разбита передняя часть иномарки, капот «сложился пополам» и левое переднее колесо оказалось вывернуто. Photo: Группа «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте Данное дорожно-транспортное происшествие участники оформили без вызова патруля ГИБДД: Пострадавших нет, водители разъехались по федеральному закону № 40. Когда водители согласны и противоречий нет, гражданская ответственность застрахована, они имеют право оформляться по европротоколу,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. Напомним, 28 ноября в Нижнем Тагиле на дороге с Рудника в коллективный сад на Ольховке водитель автомобиля не справился с управлением. Он оказался запертым в перевернутом транспортном средстве. В Нижнем Тагиле водитель застрял в опрокинувшемся автомобиле

