В Нижнем Тагиле сгорел гараж с «Газелью»
Сегодня, 08:52ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Вечером 29 января на улице Автомобилистов в Нижнем Тагиле произошел пожар в гаражном боксе, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении огня принимали участие шесть спасателей на двух единицах спецтехники.
В результате инцидента повреждены кровля и стены гаражного бокса, а также пострадала «Газель», находившаяся внутри. Устанавливаются причины возгорания.
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