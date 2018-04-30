Пожар вспыхнул на территории детского сада в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Вечером 29 апреля на территории закрытого на ремонт детского сада на Уралмаше в Екатеринбурге произошёл пожар.

По предварительной версии, очаг возгорания находился в хозяйственной постройке. Очевидцы рассказывали, что языки пламени поднимались вверх на несколько метров, а из горящей постройки раздавались хлопки.

Фото: E1.ru

По информации E1.ru, площадь пожара составила 60 квадратных метров, в тушении было задействовано 6 пожарных на двух спецмашинах. Пострадавших нет.

Видео: E1.ru