Пожар вспыхнул на территории детского сада в Екатеринбурге (ВИДЕО)
30 апреля, 10:35Происшествия
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На территории закрывшегося детского сада на Уралмаше произошёл пожар. Согласно информации от свидетелей, возгорание началось в хозяйственной постройке.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 29 апреля на территории закрытого на ремонт детского сада на Уралмаше в Екатеринбурге произошёл пожар.
По предварительной версии, очаг возгорания находился в хозяйственной постройке. Очевидцы рассказывали, что языки пламени поднимались вверх на несколько метров, а из горящей постройки раздавались хлопки.
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Фото: E1.ru
По информации E1.ru, площадь пожара составила 60 квадратных метров, в тушении было задействовано 6 пожарных на двух спецмашинах. Пострадавших нет.
Видео: E1.ru
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